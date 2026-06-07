بعد سقوطه المفاجئ.. طبيب منتخب الدنمارك: جهاز القلب أنقذ إريكسن واستجاب بشكل مثالي

أثارت حالة لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن حالة من القلق خلال مباراة منتخب بلاده الودية، أمام أوكرانيا استعدادا لكأس العالم 2026 قبل أن يطمئن طبيب المنتخب الجماهير على حالته الصحية، مؤكدًا أن اللاعب استعاد وعيه سريعًا عقب الواقعة.

وقال مورتن بوسين، طبيب منتخب الدنمارك، إن إريكسن بخير وغادر الملعب بنفسه، مشيرًا إلى أن جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع للاعب استجاب بالشكل المطلوب خلال الأزمة التي تعرض لها.

وأوضح طبيب المنتخب الدنماركي أن إريكسن فقد الوعي لفترة قصيرة، لكنه استعاد وعيه بسرعة كبيرة، وتمكن الجهاز الطبي من التواصل معه فورًا، لافتًا إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية داخل المستشفى لمعرفة سبب ما حدث.

وأضاف بوسين أنهم على تواصل مستمر مع اللاعب والأطباء المشرفين على حالته، مشددًا على أن إريكسن طلب منه نقل تحياته إلى زملائه وإبلاغ الجميع بأنه بخير.