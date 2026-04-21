محافظ البحيرة: توريد 1748 طن قمح حتى صباح اليوم.. ومتابعة يومية لمنظومة التوريد

تواصل محافظة البحيرة أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2026، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم، الثلاثاء 21 أبريل، نحو 1748 طنًا، وسط انتظام كامل داخل منظومة الاستلام بمختلف مراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة ودون معوقات، مع متابعة ميدانية يومية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق السيولة في حركة الدخول والخروج.

وقالت المحافظ إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 321 ألف فدان، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأضافت أنه يتم الاستلام من خلال 39 موقعا معتمدا تشمل الصوامع والشون والهناجر ومراكز التجميع، والتي تم تجهيزها بالكامل لاستيعاب الكميات الموردة وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، مع توفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين.

وتتم أعمال الفحص والاستلام عبر لجان متخصصة تضم ممثلين عن مديرية التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار تقديم التيسيرات للمزارعين وصرف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن، دعمًا لاستقرار منظومة التوريد وتشجيعًا على الالتزام بالتسليم.