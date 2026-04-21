الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

تجددت خلال الساعات الماضية شائعات حول وفاة المطرب اللبناني فضل شاكر داخل محبسه في لبنان، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين جمهوره، قبل أن تكشف مصادر مقربة حقيقة ما يتم تداوله.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية أن كل ما أثير بشأن وفاته لا أساس له من الصحة، مشددا على أنه يتمتع بحالة جيدة، وما نشر مجرد شائعات مغرضة لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت أن فضل شاكر ما زال على قيد الحياة، ويتواجد حاليا داخل السجن، لافتا إلى أن زوجته ونجله قاما بزيارته اليوم.

وشهدت الفترة الماضية رفض جميع طلبات إخلاء السبيل المقدمة في القضايا المنسوبة إليه، تمهيدا لإحالتها إلى مرحلة المرافعة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية.

وجاء هذا القرار عقب دراسة الطلبات المقدمة خلال الفترة الماضية، ليغلق باب الإفراج المؤقت في الوقت الراهن، مع استمرار الإجراءات القانونية.

وكانت محامية الفنان قد تقدمت بطلب لإخلاء سبيله عقب شهادة أحمد الأسير في إحدى جلسات المحاكمة الأخيرة، حيث وافقت المحكمة على إخلاء سبيله في قضيتي تبييض الأموال والإساءة إلى سوريا، بينما رفضت الطلب في قضيتي تمويل جماعة إرهابية وإطلاق النار على الجيش، وسط متابعة واسعة من الأوساط الفنية والإعلامية لمستجدات القضية.