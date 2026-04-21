الحرس الثوري: إيران المنتصرة وعلى الآخرين القبول بشروطها

أكد ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري أن بلاده ترى نفسها في موقع القوة والانتصار في المواجهة الراهنة، مشددًا على أن أي طرف مقابل مطالب بالتعامل مع هذه الحقيقة الجديدة والاعتراف بها.

وأوضح المسؤول أن طهران لا تعتزم تقديم أي تنازلات، بل تنتظر من خصومها القبول بالشروط التي تطرحها، معتبرًا أن موازين القوى الحالية تصب في صالح إيران بشكل واضح.

وفي هذا السياق، أشار إلى توقف المسار التفاوضي بشكل كامل في الوقت الراهن، مؤكدًا أن استئناف أي حوار مستقبلي مرهون بتغيير موقف الطرف الآخر وقبوله بالشروط الإيرانية كمنطلق لأي اتفاق محتمل.

وأضاف أن قرار الانتقال من التصعيد العسكري إلى طاولة المفاوضات يعود في النهاية إلى توجيهات المرشد الإيراني مجتبي خامنئي، لافتًا إلى أن الشعب الإيراني سيدعم أي قرار يتخذه بهذا الشأن، سواء بالاستمرار في المواجهة أو الاتجاه نحو التهدئة.

في المقابل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح لإيران بتهديد أمن الشرق الأوسط أو أوروبا أو الولايات المتحدة. كما دعا القيادة الإيرانية إلى الإفراج عن نساء يواجهن أحكامًا بالإعدام.

وأشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي مستعد للعودة إلى العمليات العسكرية إذا لزم الأمر، مدعيًا أن واشنطن تمكنت خلال المواجهات الأخيرة من إضعاف القدرات البحرية والجوية الإيرانية.

ورغم التصعيد، لفت ترامب إلى أن القيادة الجديدة في إيران تبدو “أكثر عقلانية”، معتبرًا أن هذا التغيير قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر جدية خلال الفترة المقبلة.