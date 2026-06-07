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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ السويس يدعم أسرة الطفل باسل ويوفر فرصة عمل لوالدته

محافظ السويس
محافظ السويس

استقبل اللواء  هاني رشاد، محافظ السويس، بمكتبه اليوم والدة الطفل باسل محمد سيد، الذي توفي متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لحادث سياره بنهر الطريق اثناء عبوره الطريق مسرعا نتيجة لهجوم من أحد الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ السويس عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل الراحل، مؤكدًا تضامن المحافظة الكامل مع الأسرة في هذا المصاب الأليم، ومتابعة حالتها وتقديم أوجه الدعم اللازمة لها.

وفي لفتة إنسانية، سلّم المحافظ والدة الطفل عقد عمل، بهدف توفير مصدر دخل مستقر للأسرة ومساندتها في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحالات الإنسانية وتسعى إلى تقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أعربت والدة الطفل باسل عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ السويس على اهتمامه ودعمه ومساندته لأسرتها في هذه الظروف الصعبة.

محافظ السويس محافظة السويس لفتة انسانية

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