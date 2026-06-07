تأمين إنتاج الكهرباء في الصيف.. تفاصيل رسائل مدبولي الاقتصادية من الإسكندرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لتوفير احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار إنتاج الكهرباء خلال أشهر الصيف، مشيرًا إلى استمرار التوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع في محافظة الإسكندرية، أن الحكومة تعمل على تأمين كافة احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن شركة ألستوم تستعد لبدء إنتاج أحد المكونات الرئيسية الخاصة بأنظمة تشغيل القطارات ووسائل النقل الحضري اعتبارًا من العام المقبل، في خطوة تعزز جهود توطين الصناعة في مصر.

كما أكد مدبولي أن تنامي الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات الصناعية يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدراته الإنتاجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عددًا من المصانع العاملة في محافظة الإسكندرية يستهدف مضاعفة طاقته الإنتاجية خلال العامين المقبلين، بما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال وفرص النمو بالسوق المحلية.