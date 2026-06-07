جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بطنطا ويستمع لمطالبهم

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جولة مفاجئة بشوارع حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية، وراجع معدلات رفع المخلفات والتعامل مع أي تجمعات للقمامة، موجهًا الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات النظافة على مدار اليوم وعدم السماح بظهور أي تراكمات تؤثر على الشكل الحضاري للمدينة أو تعوق حركة المواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

كما حرص المحافظ على اللقاء المباشر بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم على أرض الواقع، حيث وجّه الجهات المعنية بسرعة فحص عدد من الطلبات والعمل على إيجاد حلول عملية لها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات تقييم الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تحسين مستوى النظافة

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لرفع كفاءة الشارع وتحسين مستوى النظافة والخدمات بجميع المراكز والمدن، مشددًا على أن المتابعة الميدانية لن تتوقف، وأن الأجهزة التنفيذية مكلفة بالاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري اللائق بمدينة طنطا.