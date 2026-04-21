أبو ريدة : لو منحنا تذاكر المونديال لشركات السياحة هنتحول للنيابة على طول

قال هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن التعامل مع ملف تذاكر كأس العالم يتم وفق ضوابط قانونية صارمة ولا مجال فيه لأي اجتهادات أو وساطات.



مؤكدًا: "لو منحنا تذاكر المونديال لشركات السياحة هنتحول للنيابة على طول.. ملناش دعوة بالأهلي له ضهر"، في إشارة إلى أن الاتحاد يعمل في إطار مؤسسي بعيد تمامًا عن أي اعتبارات غير رسمية.

وأضاف أبوريدة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، أن الاتحاد يلتزم بالشفافية الكاملة في جميع قراراته، ولا يفرق بين نادٍ وآخر، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المنظومة الكروية في مصر وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، مع استمرار الدعم الكامل للمنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات.