قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات قوية من دي بروين قبل مواجهة منتخب مصر.. صلاح شخصية رائعة وأتطلع لرؤيته
رغم منعه من دخول أمريكا.. الحكم الصومالي عمر أرتان يحصل على مستحقاته كاملة من «فيفا»
الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية
الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا
حكايات المونديال.. ثلاثية باتيغول المزدوجة| مهاجم التانجو الإستثنائي
بدء التصحيح .. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج
شكوى لبنانية عاجلة للأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت «مواد كيميائية» وقتلت ضباطاً من الجيش
بعد غارات الضاحية الجنوبية.. نتنياهو يتوعد: لن نسمح بإطلاق النار على إسرائيل
حماس تسلم الوسطاء الرد الفلسطيني الموحد على "خارطة ميلادينوف"
نتائج تكشف تغيرًا مجتمعيًا واسعًا.. 68% يعتبرون ختان الإناث ممارسة ضارة و60% يدعمون التخلي عنها
إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لص يسرق هاتف أحد المصلين داخل مسجد في مدينة نصر والكاميرات تفضحه.. صور

المسجد
المسجد
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر واقعة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وذلك عقب أداء صلاة الظهر داخل مسجد مسجد فاطمة الزهراء.

 

فيديو متداول عبر فيسبوك 

وأظهر الفيديو المتداول لحظة قيام شخص باستغلال وجود المصلين داخل المسجد، وتمكنه من سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص قبل أن يغادر المكان بسرعة، وسط حالة من الجدل والاستياء بين المتابعين.

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بضرورة ضبط المتهم في حال ثبوت الواقعة، وتشديد الرقابة داخل دور العبادة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في الأماكن التي يُفترض أن تتسم بالأمان والطمأنينة.

المسجد سرقة المسجد سرقة تليفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

الأهلي

إعلامي يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو

خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

مواقيت الصلاة

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

بالصور

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد