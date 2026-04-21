النائبة ولاء الصبان: بيان الحكومة أمام البرلمان يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات ونجاحًا في إدارة أزمة إقليمية معقدة

أشادت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بالبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب، أمام الجلسة العامة للمجلس مؤكدة أنه جاء معبرًا بدقة عن حجم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ويعكس في الوقت ذاته قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار.

وقالت “الصبان” إن ما تضمنه البيان من رسائل سياسية واقتصادية يعكس رؤية واضحة للدولة المصرية تجاه التطورات المتسارعة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها المباشرة على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت عرضًا شفافًا ومفصلًا للإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها الاقتصادي.

وأضافت أن التأكيد على ثوابت السياسة المصرية، وفي مقدمتها دعم الأشقاء العرب، ورفض التصعيد العسكري، وتغليب الحلول الدبلوماسية، يعكس ثبات الموقف المصري ودوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشادت النائبة ولاء الصبان بالإجراءات الحكومية التي تم استعراضها خلال البيان، خاصة ما يتعلق بتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستقرار سلاسل الإمداد، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة أن هذه السياسات أسهمت في حماية المواطن من تداعيات الأزمة العالمية.

كما ثمنت “الصبان” الحزمة الاجتماعية التي شملت دعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع الأجور وتحسين الحد الأدنى للدخل، معتبرة أنها تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب يمثل ركيزة أساسية في هذه المرحلة الدقيقة، مشددة على أهمية استمرار الحوار المؤسسي ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.