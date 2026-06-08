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سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
رشا عوني

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8-6-2026 في الأسواق المحلية.

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم فى مصر للمستهلك وفقًا لآخر تحديث معلن عن أسعار مواد البناء الرسمية من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38455.95 جنيه، بزيادة 498.81 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39530.1 جنيه، بتراجع 429.07 جنيه.

سعر طن حديد المصريين: 39400 جنيه.

سعر طن حديد بشاي: 39800 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 39400 جنيه.

سعر طن حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3975.67 جنيه، بتراجع 48.52 جنيه.
 

أسمنت السويدي: سجل 3,650 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس وحلوان: يتراوح ما بين 3,450 و3,460 جنيهًا.

الأنواع الاقتصادية (الفهد / المعلم): تبدأ من 3,340 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر 

أما أسعار الطوب الأحمر فسجلت للألف طوبة: 1,550 جنيهًا لمقاس 19×9×6، و2,400 جنيه لمقاس 24×11×6، و3,950 جنيهًا لمقاس 24×11×12، و4,900 جنيه لمقاس 25×12×12. 

وفي الطوب الأسمنتي، سجلت البالتة 2,800 جنيه لمقاس 20×10×6، و3,000 جنيه لمقاس 25×12×6، بينما بلغ الطوب المفرغ 6,800 جنيه لمقاس 40×20×12، و9,000 جنيه لمقاس 40×20×20.

أسعار الرمل والزلط 

وفي مواد المحاجر، استقرت أسعار الرمل والزلط عند مستوياتها، حيث تراوح سعر الرمل بين 220 و300 جنيه للمتر، والزلط الفينو بين 285 و300 جنيه، والزلط الكبير 240 – 260 جنيهًا، والزلط السن نحو 225 جنيهًا، بينما سجل مكعب الزلط حوالي 250 جنيهًا.

ويواصل السوق حالة التوازن بين العرض والطلب مدعومًا بتوافر الخامات داخل المصانع ومنافذ التوزيع، ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة رغم الضغوط العالمية على مدخلات الإنتاج. 

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