فرصة لأصحاب الأراضي .. أسعار الحديد اليوم الاثنين

استقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 داخل الأسواق المصرية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين وأصحاب الأراضي لشراء الحديد.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

وصل سعر حديد عز نحو 39850 جنيهًا للطن أرض المصنع.

سجل حديد التسليح الاستثماري للمستهلك نحو 40 ألف جنيه.

بلغ متوسط سعر الحديد تسليم أرض المصنع فى السوق المحلية ما بين 39 ألف و39850 ألف جنيه.

وصل سعر حديد السويس لنحو 39350 جنيها.

وسجل سعر حديد المراكبى نحو 39200 جنيها.

وصل حديد بشاى لنحو 39500 جنيه.

سجل حديد العتال نحو 39000 جنيه.

وصل سعر طن الأسمنت لنحو 3896 جنيهًا.

أسعار حديد التسليح

ارتفعت أسعار حديد التسليح التركي بمقدار 3 دولارات لتسجل 590 – 600 دولارا للطن FOB.

ووصل حديد التسليح من منطقة CIS زيادة أكبر بلغت 8 دولارات إلى 545 – 550 دولارًا للطن FOB.

وسجلت أسعار لفائف الأسلاك التركية ما بين 610 – 615 دولارًا للطن FOB.

وزادت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية بمقدار 8 دولارات لتصل إلى 535 – 545 دولارًا للطن FOB.

وسجلت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصينية (1 مم) ما بين 565 – 585 دولارًا للطن FOB.