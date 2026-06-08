زيادة عالمية وثبات محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الحديد عالميا، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري بينما استقرت في السوق المحلية للشهر الثاني علي التوالي.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 8 يونيو 2026.

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من يونيو 2026 تباينًا في اتجاهات الأسعار، حيث تراجعت أسعار الخردة وخام الحديد، بينما استقرت أسعار البيلت في بعض الأسواق، وسجلت بعض منتجات الصلب النهائية ارتفاعات محدودة وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية.

أسعار حديد التسليح

صعدت أسعار حديد التسليح التركي بمقدار 3 دولارات لتسجل 590 – 600 دولار للطن FOB.

وسجل حديد التسليح من منطقة CIS زيادة أكبر بلغت 8 دولارات ليصل إلى 545 – 550 دولارًا للطن FOB.

واستقرت أسعار لفائف الأسلاك التركية عند 610 – 615 دولارًا للطن FOB.

وارتفعت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية بمقدار 8 دولارات لتصل إلى 535 – 545 دولارًا للطن FOB.

واستقرت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصينية (1 مم) عند 565 – 585 دولارًا للطن FOB.

أسعار الخردة

انخفضت أسعار الخردة (HS1&2 – خليط 80:20) المستوردة إلى تركيا من الولايات المتحدة بمقدار 3 دولارات للطن لتسجل 406 دولارات للطن CFR.

وتراجع خام الحديد الأسترالي بنسبة 62% بمقدار 3 دولارات ليبلغ 102 دولار للطن CFR.

أسعار البيلت

وفي سوق البيلت، استقرت أسعار البيلت الروسي عند 485 – 490 دولارًا للطن FOB دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار البيلت الصيني بمقدار 3 دولارات لتتراوح بين 470 – 480 دولارًا للطن FOB.

وحافظ البيلت المستورد إلى تركيا من دول CIS على استقراره عند 505 – 510 دولارات للطن CFR.

أسعار الحديد محليا

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38455 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 8 يونيو 2026:

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

اختلاف الأسعار

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.