اقتصاد

سعر الحديد عالميا ومحليا في الأول من يونيو 2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميا خلال شهر مايو 2026، بينما استقرت في السوق المحلي.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين  1 يونيو 2026.

 

أسعار الحديد عالميًا 

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام في الأسواق العالمية خلال الاسبوع الرابع من مايو تباينًا ملحوظًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تراجعت أسعار الخردة وخام الحديد وبعض المنتجات النهائية، في حين سجلت أسعار البيلت الروسي واللفائف الساخنة الروسية ارتفاعًا طفيفًا، وسط استمرار حالة الترقب وضعف الطلب في عدد من الأسواق العالمية ، وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية.

وسجلت أسعار خردة الحديد HS1&2 (خليط 80:20) المصدّرة إلى تركيا مستوى 410 دولارات للطن CFR منخفضا 3 دولارات مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما تراجع خام الحديد الأسترالي تركيز 62% إلى 106 دولارات للطن CFR بانخفاض دولارين.

وفي سوق البيلت، ارتفعت أسعار البيلت الروسي إلى ما بين 485 – 490 دولارًا للطن FOB بزيادة 5 دولارات، في حين تراجعت أسعار البيلت الصيني إلى ما بين 475 – 480 دولارًا للطن FOB بانخفاض 10 دولارات.

بينما استقرت أسعار البيلت في تركيا (CFR ex-CIS) عند 505 – 510 دولارات للطن دون تغير يُذكر.

أما أسعار حديد التسليح التركي فقد سجلت ما بين 585 – 600 دولار للطن FOB بتراجع 3 دولارات. 

وانخفضت أسعار لفائف الأسلاك التركية إلى 610 – 615 دولارًا للطن FOB بتراجع 3 دولارات مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي منتجات الصلب المسطح، ارتفعت أسعار لفائف الصلب الساخن الروسية إلى ما بين 530 – 535 دولارًا للطن FOB بزيادة 3 دولارات.

 بينما استقرت أسعار لفائف الصلب البارد الصينية سماكة 1 مم عند مستويات 580 – 590 دولارًا للطن FOB.
 

أسعار الحديد محليا 

تراجع سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38504 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 1 يونيو 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

 

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

