يتخطى 52 جنيها.. سعر الدولار يرتفع في البنوك اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 في البنوك خلال تعاملات اليوم ليتخطى حاجز 52 جنيه بعد أن سجل 51.77 في بداية تعاملات اليوم .

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري لنحو 51.75 جنيه للشراء 51.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 52.1 جنيه للشراء 52.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 52.1 جنيه للشراء 52.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib لنحو 52.1 جنيه للشراء 52.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

زاد سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية لنحو 52.09 جنيه للشراء 52.19 جنيه للبيع.

ارتفاع صافي الاحتياطات



أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.