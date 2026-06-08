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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
أمل مجدى

هبط سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم  

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو :

 51.85 جنيه للشراء.

 51.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو : 

 51.84 جنيه للشراء.

 51.94 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل: 

 51.82 جنيه للشراء.

 51.92 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو :

 51.80 جنيه للشراء.

 51.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر لنحو :

 51.78 جنيه للشراء.

 52.88 جنيه للبيع. 

وصل سعر الدولار في بنك نكست لنحو :

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد:

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك  التنمية الصناعية نحو:

 77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في بنك الإسكندرية وقناة السويس ليسجل:

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB نحو: 

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو :

 51.77 جنيه للشراء.

 51.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو : 

 51.76 جنيه للشراء.

 51.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي نحو  :

 51.75 جنيه للشراء.

 51.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي نحو :

 51.73 جنيه للشراء.

 51.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو :

 51.74 جنيه للشراء.

 51.84 جنيه للبيع.

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