سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

هبط سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو :

51.85 جنيه للشراء.

51.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو :

51.84 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل:

51.82 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو :

51.80 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر لنحو :

51.78 جنيه للشراء.

52.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك نكست لنحو :

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد:

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو:

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في بنك الإسكندرية وقناة السويس ليسجل:

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو :

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو :

51.76 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي نحو :

51.75 جنيه للشراء.

51.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي نحو :

51.73 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو :

51.74 جنيه للشراء.

51.84 جنيه للبيع.