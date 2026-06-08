سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

هبط سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.
سعر الدولار في البنوك اليوم
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو :
51.85 جنيه للشراء.
51.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو :
51.84 جنيه للشراء.
51.94 جنيه للبيع.
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل:
51.82 جنيه للشراء.
51.92 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو :
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر لنحو :
51.78 جنيه للشراء.
52.88 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك نكست لنحو :
77 جنيه للشراء.
51.87 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد:
77 جنيه للشراء.
51.87 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:
77 جنيه للشراء.
51.87 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو:
77 جنيه للشراء.
51.87 جنيه للبيع.
وتساوى سعر الدولار في بنك الإسكندرية وقناة السويس ليسجل:
77 جنيه للشراء.
51.87 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB نحو:
77 جنيه للشراء.
51.87 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو :
51.77 جنيه للشراء.
51.87 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو :
51.76 جنيه للشراء.
51.86 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي نحو :
51.75 جنيه للشراء.
51.85 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
51.77 جنيه للشراء.
51.87 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي نحو :
51.73 جنيه للشراء.
51.83 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو :
51.74 جنيه للشراء.
51.84 جنيه للبيع.