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سعر الدولار اليوم 8 يونيو 2026 في البنوك المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم 8 يونيو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم 8 يونيو 2026 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم 8 يونيو 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم 8 يونيو 2026 .. حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، وذلك قبل انطلاق العمل الرسمي داخل البنوك المختلفة، وفق آخر التحديثات المسجلة مساء أمس الأحد، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف لمعرفة أحدث تحركات العملة الأمريكية التي تعد من أكثر العملات تأثيرًا في الأسواق المحلية.

ويأتي استقرار الدولار في ظل حالة من التوازن النسبي داخل سوق النقد الأجنبي، حيث أظهرت البيانات المعلنة من البنوك العاملة في مصر استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الشراء والبيع، بما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة العرض والطلب خلال الفترة الحالية.

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سعر الدولار اليوم

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تشير مؤشرات سوق الصرف إلى استمرار الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مع وجود تحركات طفيفة بين بعض البنوك، وهو ما يعكس هدوءًا نسبيًا في التعاملات المصرفية، خاصة مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على حركة أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

ويعد الدولار الأمريكي أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية من مختلف فئات المجتمع، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات والعديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للشراء

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ 51.92 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 52.02 جنيه، ليواصل تصدره قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر شراء للعملة الأمريكية.

ويأتي هذا المستوى في ظل استمرار المنافسة بين البنوك على جذب التعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ على فروق سعرية محدودة مقارنة بباقي المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.7574 جنيه للشراء و51.8968 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يمثل متوسط حركة السوق الرسمية ويستخدم كمؤشر رئيسي لمتابعة اتجاهات سوق الصرف في مصر.

وتحظى أسعار البنك المركزي المصري بأهمية كبيرة لدى المتعاملين والخبراء الاقتصاديين، باعتبارها تعكس متوسط الأسعار السائدة داخل القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والتجارية

استقرت أسعار الدولار في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وبنك فيصل الإسلامي مستوى 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التقارب في الأسعار حالة من الاستقرار داخل السوق المصرفية، مع استمرار الفروق المحدودة بين المؤسسات البنكية المختلفة.

أسعار الدولار في بنك القاهرة وبنك قناة السويس

سجل بنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك SAIB وبنك التعمير والإسكان سعر 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، لتأتي هذه البنوك ضمن المؤسسات التي حافظت على مستويات متقاربة من أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم

وتشير هذه المستويات إلى استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب على الدولار داخل البنوك المختلفة، مع عدم وجود تغيرات كبيرة في الأسعار المعلنة.

أقل أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاء بنك CIB وبنك الإسكندرية ضمن البنوك التي سجلت أقل مستويات لأسعار الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 51.72 جنيه، بينما سجل سعر البيع 51.82 جنيه.

ورغم هذا التفاوت المحدود، فإن الفروق بين البنوك المختلفة لا تزال ضمن نطاق ضيق، وهو ما يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل البنك الأهلي الكويتي مستويات متقاربة مع باقي البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث بلغ سعر شراء الدولار 51.77 جنيه، فيما سجل سعر البيع 51.949 جنيه.

ويؤكد هذا التقارب استمرار حالة الاستقرار النسبي بين البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر، مع بقاء الفروق السعرية عند مستويات محدودة.

توقعات وتحركات سوق الصرف

يرى خبراء القطاع المصرفي أن استمرار الدولار داخل هذه المستويات السعرية يعكس وجود توازن نسبي بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، خاصة في ظل متابعة التطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بصورة مباشرة على حركة العملات وأسواق المال.

كما يواصل المتعاملون مراقبة التحديثات اليومية لأسعار الدولار داخل البنوك المختلفة، بهدف اختيار التوقيت الأنسب لإجراء عمليات البيع والشراء، في ظل استمرار التغيرات المحدودة التي تشهدها السوق المصرفية المصرية خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في مصر

ويظل سعر الدولار من أكثر المؤشرات الاقتصادية بحثًا واهتمامًا من جانب المواطنين، لما له من تأثير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية المختلفة، وهو ما يجعل متابعة أسعاره اليومية محل اهتمام واسع داخل السوق المصرية.

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