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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تباين سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم الآن 

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي ليسجلا:

 51.85 جنيه للشراء.

 51.95 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني ليصل: 

 51.84 جنيه للشراء.

 51.94 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل: 

 51.82 جنيه للشراء.

 51.92 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية عند:

 51.80 جنيه للشراء.

 51.90 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل:

 51.78 جنيه للشراء.

 52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، HSBC، الإسكندرية وقناة السويس، بنك التجاري الدولي CIB، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

 51.77 جنيه للشراء.

 51.87 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو : 

 51.76 جنيه للشراء.

 51.86 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، البركة  عند :

 51.75 جنيه للشراء.

 51.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي التجاري والبركة نحو:

 51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي ليسجل:

 51.73 جنيه للشراء.

 51.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك كريدي أجريكول و أبوظبي الأول  لنحو:

 51.74 جنيه للشراء.

 51.84 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

 51.73 جنيه للشراء.

 51.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميا في البنك المركزي نحو:

 51.75 جنيه للشراء.

 51.85 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين 

51.83 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.85 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 51.83 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الآن الجنيه المصري بنك الشركة المصرفية الدولية الدولار بنك مصر

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