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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يزور كنيسة أم المخلص بالفقاعي في يوم تاريخي للتدشين

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

زار اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كنيسة أم المخلص بالفقاعي، يرافقه صاحبا النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بحضور الأب ملاك وهبة، راعي الكنيسة.

بدأ اليوم بتدشين الأب البطريرك لمذبح الكنيسة، والأيقونات المقدسة، وأعمدة الرعية، بحضور صاحبي النيافة، ثم بدأت صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الآباء الكهنة، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة.

وألقى غبطة البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من إنجيل القديس لوقا، الإصحاح الحادي عشر، حيث طلب التلاميذ من السيد المسيح قائلين: "يا رب، علمنا أن نصلي"، موضحًا أن التلاميذ طلبوا ذلك، لأنهم رأوا يسوع نفسه يصلي، فاشتاقت قلوبهم إلى التعلم منه.

وأكد صاحب الغبطة أن الصلاة ليست مجرد تمرين، أو تدريب، أو فن، بل هي أسلوب حياة، قائلًا: الصلاة أن تكون حياتي صلاة، وصلاتي حياة، مشددًا على ضرورة أن تكون الصلاة نابعة من القلب، بعيدة عن الروتين، والتكرار الشكلي.

كذلك، تناول بطريرك الأقباط الكاثوليك الطلبات الأربع الواردة في الصلاة الربانية، موضحًا معانيها الروحية العميقة:

- خبزنا كفافنا أعطنا اليوم: في إشارة إلى الخبز الروحي، والخبز السماوي، أي جسد الرب ودمه اللذين يمنحان الحياة للمؤمنين.

- واغفر لنا ذنوبنا: داعيًا الجميع إلى السعي الدائم لطلب الغفران من الله، وأن يمنحنا القوة لنغفر للآخرين.

ولا تدخلنا في تجربة: أي أن نطلب من الله ألا يتركنا نسقط في التجارب، بل أن يساندنا بقوته ونعمته.

لكن نجنا من الشرير: إذ ينتشر الشر في العالم، فنرفع صلاتنا إلى الرب، ليحفظنا، ويقودنا بسلام خلال زمن غربتنا، حتى نبلغ الحياة الأبدية.

وفي الختام، تم عرض فيلم وثائقي تسجيلي عن تاريخ الكنيسة.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الكنيسة القديس لوقا الذبيحة الإلهية

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