قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية : بيان رئيس الوزراء حمل أولوية واضحة للمصريين بالخارج

محمد الشعراوي

قالت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي أمام المجلس اليوم، تميز بوضع المصريين في الخارج على رأس الأولويات منذ الساعات الأولى للحرب، مشيدة بتفاصيل التحرك الحكومي السريع الذي شمل تشكيل خلية عمل بوزارة الخارجية، وتفعيل خط اتصال على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في منطقة النزاع.

وأضافت هندي، في بيان صحفي، أن هذا التحرك الاستباقي يعكس دولة لا تكتفي بالشعارات، بل تترجم حماية أبنائها إلى آليات تنفيذية فورية، مشيرة إلى أن الجالية المصرية بالخارج تشعر بأنها ليست وحدها وقت الخطر.

وأشادت النائبة بما ورد في البيان من أرقام مبشرة بقطاع الطاقة، حيث أكد رئيس الوزراء تحقيق طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ارتفعت من 5934 ميجاوات عام 2020 إلى 9366 ميجاوات عام 2025، مع استهداف الوصول بنسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

ووصفت هندي تحقيق وفر يصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا من استيراد الغاز بأنه رقم استراتيجي سينعكس إيجابًا على ميزانية الدولة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري خلال الفترة المقبلة.

كما أثنت عضو مجلس النواب على الحزمة الاجتماعية التي تضمنها البيان، وفي مقدمتها حزمة الدعم النقدي المباشر بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، إلى جانب قرار زيادة الأجور بالموازنة العامة بنسبة 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة 100 مليار جنيه.

واعتبرت هندي أن هذه القرارات، التي أُعلنت في خضم أزمة إقليمية طاحنة، تؤكد أن الحكومة تدرك أن حماية القدرة الشرائية للمواطن ليست رفاهية، بل ضرورة وطنية.

ولفتت النائبة إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي استعرضها رئيس الوزراء عن أداء الاقتصاد المصري قبل اندلاع الحرب، ومنها نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا 52.8 مليار دولار، وانخفاض معدل التضخم من ذروة 38% إلى 11.9% في يناير 2026، إلى جانب نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 17.3%.

ووصفت هذه المؤشرات بأنها الأساس الصلب الذي منح الحكومة المرونة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب دون اضطراب كبير.

واختتمت النائبة سچى عمرو هندي بيانها بالتأكيد على أن المواطن المصري يحتاج إلى رؤية واضحة وحقيقية، وهو ما قدمه رئيس الوزراء بجرأة وشفافية، معربة عن ثقتها في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة بفضل التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وداعية إلى استمرار التنسيق البرلماني لضمان ترجمة الوعود إلى واقع عملي يلمسه المواطن في معيشته اليومية.

النائبة سچى عمرو هندي مجلس النواب البرلمان المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

السيارات

خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

ضياء العوضي

الجمعية المصرية للطب الوظيفى: ضياء العوضى كان يرفض أفكارا طبية لا تقبل النقاش

جمال رائف، المحلل السياسي

جمال رائف: تعيين سفير إسرائيلي في «أرض الصومال» جريمة دبلوماسية

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد