برلمانية : بيان رئيس الوزراء حمل أولوية واضحة للمصريين بالخارج

قالت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي أمام المجلس اليوم، تميز بوضع المصريين في الخارج على رأس الأولويات منذ الساعات الأولى للحرب، مشيدة بتفاصيل التحرك الحكومي السريع الذي شمل تشكيل خلية عمل بوزارة الخارجية، وتفعيل خط اتصال على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في منطقة النزاع.

وأضافت هندي، في بيان صحفي، أن هذا التحرك الاستباقي يعكس دولة لا تكتفي بالشعارات، بل تترجم حماية أبنائها إلى آليات تنفيذية فورية، مشيرة إلى أن الجالية المصرية بالخارج تشعر بأنها ليست وحدها وقت الخطر.

وأشادت النائبة بما ورد في البيان من أرقام مبشرة بقطاع الطاقة، حيث أكد رئيس الوزراء تحقيق طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ارتفعت من 5934 ميجاوات عام 2020 إلى 9366 ميجاوات عام 2025، مع استهداف الوصول بنسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

ووصفت هندي تحقيق وفر يصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا من استيراد الغاز بأنه رقم استراتيجي سينعكس إيجابًا على ميزانية الدولة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري خلال الفترة المقبلة.

كما أثنت عضو مجلس النواب على الحزمة الاجتماعية التي تضمنها البيان، وفي مقدمتها حزمة الدعم النقدي المباشر بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، إلى جانب قرار زيادة الأجور بالموازنة العامة بنسبة 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة 100 مليار جنيه.

واعتبرت هندي أن هذه القرارات، التي أُعلنت في خضم أزمة إقليمية طاحنة، تؤكد أن الحكومة تدرك أن حماية القدرة الشرائية للمواطن ليست رفاهية، بل ضرورة وطنية.

ولفتت النائبة إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي استعرضها رئيس الوزراء عن أداء الاقتصاد المصري قبل اندلاع الحرب، ومنها نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا 52.8 مليار دولار، وانخفاض معدل التضخم من ذروة 38% إلى 11.9% في يناير 2026، إلى جانب نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 17.3%.

ووصفت هذه المؤشرات بأنها الأساس الصلب الذي منح الحكومة المرونة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب دون اضطراب كبير.

واختتمت النائبة سچى عمرو هندي بيانها بالتأكيد على أن المواطن المصري يحتاج إلى رؤية واضحة وحقيقية، وهو ما قدمه رئيس الوزراء بجرأة وشفافية، معربة عن ثقتها في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة بفضل التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وداعية إلى استمرار التنسيق البرلماني لضمان ترجمة الوعود إلى واقع عملي يلمسه المواطن في معيشته اليومية.