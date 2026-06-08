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لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي الأندية الرياضية، إلى جانب ممثلي وزارات البترول والكهرباء والإسكان، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لبحث ملف مديونيات المرافق المستحقة على الأندية، ومناقشة السبل الكفيلة بالتعامل معها بما يحقق التوازن بين التزامات الأندية واستمرار دورها الرياضي والمجتمعي.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمديونيات المتعلقة بالمرافق والخدمات المختلفة، والاستماع إلى التحديات التي تواجه الأندية في هذا الملف.

وناقش وزير الرياضة ، عدد من المقترحات والحلول التنفيذية التي تسهم في جدولة المديونيات وآليات السداد، بما يخفف الأعباء المالية عن الأندية، ويعزز قدرتها على أداء دورها الرياضي والمجتمعي.

اهتمام وزارة الرياضة بملف المديونيات

وفي هذا السياق، أكد جوهر نبيل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المديونيات، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تؤثر على استقرار الأندية وقدرتها على تنفيذ أنشطتها وخدماتها المختلفة

وشدد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على متابعة هذا الملف بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق مصلحة الأندية ويدعم استقرارها المالي والإداري.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وزير الشباب وزارات البترول والكهرباء والإسكان وزير الرياضة

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