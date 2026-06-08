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مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حضورا عربيا قويا ليس فقط على مستوى عدد المنتخبات المشاركة ولكن أيضا من حيث القيمة السوقية للاعبين الذين يواصلون تألقهم في أبرز الدوريات الأوروبية ليحجزوا مكانهم بين أبرز نجوم النسخة المرتقبة من المونديال.

حكيمي يتربع على القمة

تصدر المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة أغلى اللاعبين العرب المشاركين في كأس العالم 2026 بعدما بلغت قيمته السوقية 80 مليون يورو وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" ليؤكد مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم وأغلى لاعب أفريقي في البطولة.

مرموش يزاحم نجوم المغرب

وجاء المغربي أيوب بوعدي في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 50 مليون يورو، متساويًا مع المصري عمر مرموش نجم منتخب مصر، والذي يواصل تقديم مستويات مميزة جعلته ضمن أغلى اللاعبين العرب في المونديال.

هيمنة مغربية على القائمة

فرض لاعبو المنتخب المغربي سيطرتهم على القائمة، بعدما تواجد 6 لاعبين من "أسود الأطلس" ضمن المراكز العشرة الأولى، في انعكاس واضح للطفرة التي تعيشها الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

وضمت القائمة أيضًا إسماعيل صيباري وإبراهيم دياز وبلال الخنوس وعبد الصمد الزلزولي، الذين يواصلون التألق مع أنديتهم الأوروبية.

حضور جزائري بارز

من جانبه، سجل المنتخب الجزائري حضورا قويا بثلاثة لاعبين ضمن القائمة يتقدمهم إبراهيم مازة بقيمة سوقية بلغت 45 مليون يورو، ثم ريان آيت نوري بقيمة 40 مليون يورو، وأمين جويري الذي حل عاشرًا بقيمة 28 مليون يورو.

القيمة السوقية تعكس تطور اللاعب العربي

ويعكس التواجد المكثف للاعبين العرب في قائمة الأعلى قيمة سوقية حجم التطور الذي يشهده اللاعب العربي في الملاعب الأوروبية، وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات، قبل انطلاق نسخة تاريخية من كأس العالم 2026.

أغلى 10 لاعبين عرب في كأس العالم 2026

1- أشرف حكيمي (المغرب) – 80 مليون يورو.

2- أيوب بوعدي (المغرب) – 50 مليون يورو.

3- عمر مرموش (مصر) – 50 مليون يورو.

4- إبراهيم مازة (الجزائر) – 45 مليون يورو.

5- إسماعيل صيباري (المغرب) – 40 مليون يورو.

6- ريان آيت نوري (الجزائر) – 40 مليون يورو.

7- بلال الخنوس (المغرب) – 35 مليون يورو.

8- إبراهيم دياز (المغرب) – 35 مليون يورو.

9- عبد الصمد الزلزولي (المغرب) – 30 مليون يورو.

10- أمين جويري (الجزائر) – 28 مليون يورو.

عمر مرموش بطولة كأس العالم أشرف حكيمي اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية

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