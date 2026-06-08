مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خط انتاج جديد لاحد شركات المواد الغذائية.

وذلك في إطار توسعات الشركة بمصر، وكان في استقبال رئيس الوزراء والوزراء المرافقين طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح خط إنتاج جديد لشركة نستله في مصر، يُمثل خطوة مهمة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري وما يشهده من تطور مستمر في البنية التحتية الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين والتوسع في الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه التوسعات الجديدة للشركة ستسهم في زيادة القدرة الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن تعزيز إمكانات التصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية، ويأتي ذلك وفق استراتيجية الدولة التي تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة الصادرات، إضافة إلى تعزيز المكون المحلي في مختلف المجالات الإنتاجية.

وأكد طارق كامل أن المشاركة في افتتاح اليوم تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وترسخ الثقة في قدرات الصناعة المصرية على النمو والتوسع، كما تؤكد التزام نستله طويل الأمد تجاه السوق المصرية، والذي يمتد لأكثر من 125 عامًا من الاستثمار والإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف "كامل" أن إطلاق الخط الجديد يمثل خطوة جديدة في تطوير محفظة منتجاتنا بالسوق المحلية، ويجسد التزامنا بتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك المصري بجودة عالية وسعر مناسب، مؤكدًا مواصلة التوسع في تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام."

وتأتي هذه التوسعات في إطار التزام الشركة بمواصلة تطوير قدراتها التصنيعية ورفع كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في مصر ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وعقب فعاليات الافتتاح، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية داخل المصنع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي قدمه المهندس مروان عمر، مدير المصنع، موضحًا أن هذه التوسعات تمثل استكمالًا لاستثمارات الشركة في السوق المحلية والتي بلغت نحو 7 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المصنع ينتج أكثر من 60 منتجًا يتم تصنيعها محليًا، مع وصول حجم الإنتاج السنوي إلى حوالي 62 ألف طن من المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إنتاج 1.2 مليار لتر من المياه المعبأة.

كما استعرض مدير المصنع التوسعات الجديدة التي تمت في خطوط الإنتاج موضحًا أن عدد خطوط الإنتاج في مصانع الشركة الثلاثة بمصر وصل إلى 78 خط إنتاج، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج "ماجي دوبل المفروم" بلغت 2000 طن سنويًا، يخصص منها 1000 طن بنسبة 50% للتصدير، خصوصًا للأسواق الأفريقية، كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 74% في بعض المنتجات، مما يبرز حرص الشركة على دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد عليها.