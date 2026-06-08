شريحة محمول الأطفال في مصر الشهر المقبل.. كل ما تريد معرفته عنها

أعلنت "بوابة مصر للتحول الرقمي" عن بدء تفعيل منظومة وطنية جديدة ومتكاملة لتنظيم استخدامات الهاتف المحمول للأطفال، والتي ترتكز بشكل أساسي على إقرار "شريحة الاتصال الخاصة بالأطفال".

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية الطموحة للتحول الرقمي وحماية الأمن المجتمعي، وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ​تأتي هذه المبادرة الرسمية في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالانفتاح الرقمي غير المقيد، حيث يهدف المشروع إلى توفير حلول تقنية وتشريعية تضمن الاستفادة من المزايا التعليمية للإنترنت مع تحييد المخاطر السيبرانية المحتملة على النّشء.

​أربعة محاور رئيسية لرسم الملامح الرقمية الجديدة:

و​جرى تصميم المنظومة الجديدة بدقة لضمان الرقابة الأبوية الفعالة وتوجيه الاستخدام نحو الأغراض التنموية، وتتلخص ملامحها في أربعة محاور أساسية:

​بدء التطبيق الفعلي للشريحة الذكية (يوليو المقبل): تقرر رسمياً بدء تطبيق الشريحة الخاصة باستعمالات الأطفال للهاتف المحمول اعتباراً من شهر يوليو القادم، لتكون خطوة إلزامية وتنظيمية لجميع خطوط الهواتف الذكية التي يستخدمها الصغار.

​حظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي: في خطوة حاسمة لمواجهة التداعيات النفسية والاجتماعية السلبية وإدمان الشاشات، سيتم حظر دخول الأطفال دون سن الـ 13 عاماً على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال هذه الشريحة.

​الإتاحة التعليمية كأولوية قصوى: بالمقابل، تضمن المنظومة توفير وصول كامل ومفتوح للمنصات التعليمية، سواء كانت منصات خاصة أو حكومية تابعة للمؤسسات التعليمية، مما يحول الهاتف إلى أداة لتعزيز التحصيل الدراسي وتنمية المهارات.

​الحصر والتعريف والربط بالمنظومة الأبوية: تشمل الآلية إجراء حصر شامل لخطوط المحمول تمهيداً لإرسال كود تعريفي موحد إلى الآباء أو الأمهات، مما يتيح لأولياء الأمور الإشراف المباشر والربط التكنولوجي الفوري لمراقبة وإدارة استخدامات أبنائهم.

​أبعاد تربوية وأمنية مستدامة:

و​يرى خبراء الاتصالات والتربية أن ربط الشريحة بكود تعريفي للوالدين يمثل النواة الحقيقية للرقابة التشاركية بين الدولة والأسرة، ويقلل بشكل مباشر من مخاطر التنمر الإلكتروني أو الابتزاز السيبراني الذي قد يقع ضحيته صغار السن.

ومع اقتراب موعد التنفيذ في يوليو، تتجه الأنظار نحو تظافر الجهود بين الوزارة والمؤسسات التعليمية لتهيئة المجتمع لنظام يضمن بناء جيل واعٍ وقادر على التعامل الرشيد مع أدوات العصر الرقمي.

تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، مؤكدًا أن اللجنة تتابع التجارب الدولية في هذا الملف، وعلى رأسها التجربة الأسترالية، للاستفادة منها عند إعداد التشريع المصري.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج من ماسبيرو، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة على إعداد قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة فور انتهاء الحكومة من إعداد مواده خلال الفترة المقبلة.