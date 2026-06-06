بعد عطلة الأضحى.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في شهر يونيو

​بعد أن ودّع المواطنون إجازة عيد الأضحى المبارك الطويلة وعادوا إلى مكاتبهم ومواقع عملهم، بدأ الكثيرون في إعادة ترتيب خططهم للشهر الجاري، باحثين عن المتنفس القادم لالتقاط الأنفاس والاستمتاع بأجواء الصيف.

​ويحمل النصف الثاني من شهر يونيو، مناسبتين رسميتين هامتين، إحداهما دينية والأخرى وطنية، تمثلان فرصاً ذهبية جديدة للحصول على عطلات طويلة ومدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

​رأس السنة الهجرية.. أولى المحطات المنتظرة

و​تأتي في مقدمة العطلات المتبكرة هذا الشهر إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة (1448 هـ). ووفقاً للأجندة الرسمية المقررة، يوافق موعدها الفلكي يوم الأربعاء 17 يونيو.

​وتتجه الأنظار حالياً نحو مجلس الوزراء بانتظار صدور القرار الرسمي، حيث يُتوقع "بشكل كبير" ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 18 يونيو، تماشياً مع السياسة المتبعة بتوحيد الإجازات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما يمنح الموظفين عطلة ممتدة لـ 3 أيام متصلة (الخميس، الجمعة، والسبت).

​ذكرى ثورة 30 يونيو.. مسك الختام

و​يختتم الشهر بإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي توافق هذا العام يوم الثلاثاء 30 يونيو.

​ومثل سابقتها، يخضع موعد هذه الإجازة لترقب قرار الترحيل الحكومي؛ حيث تشير التوقعات إلى إمكانية نقلها إلى يوم الخميس الموالي (2 يوليو) لضمها مع العطلة الأسبوعية، أو الإبقاء عليها في منتصف الأسبوع بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة لتنظيم سير العمل والإنتاج.

​خريطة العطلات المتبقية والسيناريوهات المتوقعة

رأس السنة الهجرية الأربعاء 17 يونيو الخميس 18 يونيو 3 أيام (عند ضم الوفقة للأسبوع) ذكرى ثورة 30 يونيو الثلاثاء 30 يونيو الإبقاء عليها أو ترحيلها مطلع يوليو

العطلات الأسبوعية التقليدية.. رصيد إضافي للراحة

و​إلى جانب المناسبات الرسمية المذكورة، يضم النصف الثاني من يونيو عطلات نهاية الأسبوع المعتادة (الجمعة والسبت) والتي تمثل رصيداً ثابتاً لراحة الموظفين والعمال، وتتوزع على النحو التالي:

​الجمعة والسبت (12 و13 يونيو)

​الجمعة والسبت (19 و20 يونيو)

​الجمعة والسبت (26 و27 يونيو)

​وجميع الإجازات الرسمية المتبقية هي إجازات مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين في الدولة، ويحق لأصحاب الأعمال استدعاء الموظفين في حال الضرورة القصوى فقط، مع الالتزام بمنحهم التعويضات المالية (أجر مضاعف) أو الأيام البديلة وفقاً لمواد قانون العمل المعمول به.

متى رأس السنة الهجرية الجديدة

وتحدد دار الإفتاء المصرية متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1448، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1447، و15 يونيو 2026 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا.

وحينها يكون الاثنين 15 يونيو 2026 هو آخر أيام العام الهجري 1447، ويوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة.

أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري 1447 هـ، ويكون يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.