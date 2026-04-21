صالح المواطن في المقام الأول.. برلمانية حماة الوطن: قانون حماية المنافسة خطوة لضبط السوق

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وأمين تنظيم الجمهورية موافقة الحزب من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد العطيفي، في كلمته، أن مواجهة أي تحديات أو أزمات اقتصادية قد تواجه الدولة المصرية تتطلب الإسراع في توفير السلع بكميات كافية، مع ضمان الشفافية في الأسواق، مشددًا على أن آليات السوق الحر لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود رقابة فعالة تضبط الأداء وتمنع الممارسات الضارة



وأوضح أن المشروع مكن الجهاز من آليات قوية لتنفيذ الصلاحيات والسلطات لتحقيق المرجو منه وأيد العطيفي منح الجهاز صلاحيات جديدة بتوقيع جزاءات وتغليظ العقوبات للردع العام والخاص.

وشدد على أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه التعديلات، لذا وافقنا عليها حيث تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الاحتكار الذي يؤدي إلى نقص السلع أو المغالاة في أسعارها، بما يضمن توافر المنتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة، ويعزز من حماية حقوق المستهلك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويدعم استقرار الأسواق، مختتما حديثه بأن حماة الوطن يهمه المواطن بالمقام الأول ويعمل تحت القبة لخدمته.