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حكايات المونديال.. ثلاثية باتيغول المزدوجة| مهاجم التانجو الإستثنائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكايات المونديال.. ثلاثية باتيغول المزدوجة| مهاجم التانجو الإستثنائي

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
يسري غازي

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على رقم قياسي في كأس العالم حققه لاعب منتخب الأرجنتين جابريل باتيستوتا والذي سجل ثلاثية هاتريك في نسختين من البطولة.

كان جابرييل باتيستوتا نجم منتخب الأرجنتين في أوج قوته المتفجرة، ومن أكثر المهاجمين رهبة في جيله ومن الصعب إيقافه.

الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا كان هدافًا استثنائيًا، يتميز بتسديدات قوية ودقيقة من كلا القدمين. قوته الجسدية، سرعته، وحركاته الحادة جعلته كابوسًا للدفاعات، بالإضافة إلى امتلاكه قدرة فطرية على التألق في اللحظات الحاسمة.

بحلول الوقت الذي شارك فيه لأول مرة في كأس العالم FIFA™ في الولايات المتحدة الأمريكية 1994، كان قد ساعد بلاده في الفوز بلقبين متتاليين في كوبا أمريكا عامي 1991 و1993، حيث سجل في كلتا المباراتين النهائيتين. لم يكن من المفاجئ إذن أن ينفجر "باتيغول" سريعًا في الساحة الدولية العالمية.

استضاف ملعب فوكسبورو أول ظهور لأسطورة فيورنتينا في كأس العالم، حيث حضر أكثر من 50,000 مشجع مباراة الأرجنتين الافتتاحية ضد اليونان.

لم يستغرق باتيستوتا سوى أقل من دقيقتين ليترك بصمته، حيث انطلق نحو المرمى قبل أن يودع الكرة في الزاوية السفلى للشباك بلمسة مميزة. وسجل هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول بقليل، بتسديدة قوية من خارج القدم اجتازت الحارس أنطونيوس مينو.

ثم أضاف دييغو مارادونا هدفاً مذهلاً لتتقدم الأرجنتين 3-0، قبل أن يكمل باتيستوتا ثلاثيته (هاتريك) من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. كانت ركلته الساحقة لا تصدق، حيث كاد أن يخترق الشباك بقوة تسديدته، مختتماً بذلك ظهورًا رائعًا في أولى مبارياته بكأس العالم.

واصل تسجيل هدفه الرابع في البطولة خلال مباراة دور الـ16 ضد رومانيا، لكن المباراة انتهت بخيبة أمل، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة.

بعد أربعة مواسم مثمرة في الدوري الإيطالي، عاد باتيستوتا للمشاركة في كأس العالم FIFA فرنسا 1998 ليظهر مرة أخرى جودته العالية. بعد تسجيله هدف الفوز في المباراة الافتتاحية للأرجنتين ضد اليابان، صنع التاريخ في المباراة الثانية.

كانت الأرجنتين تتقدم 2-0 على جامايكا قبل 17 دقيقة من النهاية، لكن باتيستوتا لم يكن ينوي التراخي. سجل هدف فريقه الثالث بتسديدة رائعة، وأضاف آخر بعدما لم يستطع حارس مرمى جامايكا وارين باريت التعامل مع تسديدته القوية.

ثم، مع بقاء سبع دقائق على النهاية، تم عرقلة أرييل أورتيغا في منطقة الجزاء، وأشار الحكم إلى نقطة الجزاء، ليحصل باتيستوتا على فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي في كأس العالم. لم يسجل أي لاعب من قبل ثلاثية (هاتريك) في نسختين من البطولة، لكن هنا كان المهاجم الأرجنتيني الأسطوري مستعدًا لدخول التاريخ.

وكانت النتيجة متوقعة. استخدم باتيستوتا نفس التقنية التي اتبعها عندما أكمل ثلاثيته ضد اليونان قبل أربع سنوات: سدد الكرة بقوة هائلة، حتى أنه ارتفع في الهواء قليلاً من شدة التسديدة.

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