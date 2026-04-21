قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الجبهة الوطنية يشيد ببيان مدبولي أمام البرلمان: يعكس احترام الحكومة لنواب الشعب

حسن رضوان  
عبد الرحمن سرحان

أكد حزب الجبهة الوطنية برئاسة د.عاصم الجزار، أن بيان  رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم، يعكس حالة المكاشفة التي تنتهجها الحكومة؛ حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية في ظل الحرب القائمة وما تفرضه من تحديات استثنائية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني.

 وأشاد الحزب برؤية الرئيس السيسي الداخلية والخارجية خلال هذه الأزمة التى شاركت مصر بجهد ملموس فى محاولات تهدئتها وعودة الاستقرار  للمنطقة مع الحفاظ علي الثوابت المصرية الأصيلة من دعم الخليج وإرساء السلام كخيار استراتيجى للقاهرة.     

ويؤكد الحزب أن إطلاع الحكومة للمجلس على تطورات المشهد الاقتصادي يعكس احترام الحكومة لدور المؤسسة التشريعية كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الوطنية.

وتابع أن المرحلة الراهنة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتقلب، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وتذبذب الأسواق المالية، وهو ما يفرض على الدولة التحرك وفق رؤية استباقية لحماية مكتسبات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود. ومن هذا المنطلق، يثمّن الحزب ما عرضته الحكومة من إجراءات وقائية واحترازية تستهدف الحد من التأثيرات السلبية للأزمة على المدى القصير، والحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية، وتعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من السلع الحيوية.

ويشيد الحزب بجهود الحكومة في اتخاذ خطوات تهدف إلى امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، والعمل على حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية، بما يعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة وحجم الضغوط التي قد يتحملها المواطن. كما يؤكد الحزب أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب استمرار التنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات وتحديث السياسات وفقًا لمقتضيات الواقع.

ويؤكد الحزب أن الإجراءات قصيرة المدى تمثل ضرورة ملحة لعبور المرحلة الراهنة بأقل قدر ممكن من التداعيات، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن تتكامل مع رؤية متوسطة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية، بما يحد من تأثير الأزمات الخارجية مستقبلاً ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات العالمية.

كما يشدد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني حول السياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية. ويؤكد الحزب أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، يظل عنصرًا أساسيًا في أي حزمة إجراءات اقتصادية خلال هذه المرحلة.

ويجدد الحزب دعمه الكامل لكل الجهود الوطنية التي تستهدف حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويؤكد استعداده للتعاون مع الحكومة ومجلس النواب وكافة القوى الوطنية لتقديم المقترحات والرؤى التي تسهم في تخفيف آثار الأزمة وتعزيز مسار الاستقرار والتنمية.

وفي الختام، يؤكد الحزب ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة بفضل تماسك مؤسساتها، ووعي شعبها، واستمرار العمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يحفظ استقرار الوطن ويصون مصالح المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

هاني شاكر

مرض هاني شاكر| احترس من أعراض النزيف الحاد بالقولون

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد