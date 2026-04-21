المصرية للاتصالات : لدينا 12 مليون خط ثابت تقدم الخدمات لملايين الأسر

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بضرورة تحسين خدمات الانترنت نظرا لأنه أصبح مرفق أساسي وليس ترفيهي ، بالإضافة إلي حصر جميع المناطق التي لم يصلها خدمات الالياف الضوئية الفايبر .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور المهندس تامر المهدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات ، لاستعراض استراتيجية الشركة والخطط المستقبليه بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمه للجمهور .

وطالب احمد بدوي رئيس اللجنة خلال الاجتماع بالتوسع في انشاء المدارس التطبيقيه التكنولوجيه وحصر جميع المدارس بالتنسيق مع وزيره التربيه والتعليم لبيان الانتهاء من الكابلات الالياف الضوئيه وكذلك العمل على دعم السنترالات التي تعاني من نقص الموارد البشريه للتيسير والتسهيل علي المواطنين .

من جهته أشاد المهندس تامر المهدي بالتكامل بين مجلس النواب والحكومة ، مؤكدا بأنها علاقة هدفها صالح الوطن والمواطن ، مشددا أنه اعتمد منذ توليه المسئولية علي تدعيم المصرية للاتصالات باستراتيجية تعتمد علي وضع اليد علي مواطن القوة والمواطن التي لا تلبي طموحاتنا والعمل بجد علي الوصول إلي افضل نتائج.



وشدد المهدي بأن المصرية للاتصالات كيان وطني ولها دور وطني وشعبي واستطاعت أن تبني ارضيه وبنيه تحتيه استطاعت أن تواكب العصر وتواجه التحديات .

وأكد المهدي أن المصرية للاتصالات لديها 12 مليون خط ثابت يقدمون الخدمات لملايين من الأسر وان هناك توجهات حاسمه بضرورة تغيير الخطوط النحاسية الي خطوط الألياف الضوئية ( الفايبر) الانترنت فائق السرعة بما يلبي احتياجات المواطنين.

ولفت تامر المهدي بأن تطوير البنية التحتية للاتصالات لم يقتصر فقط على المدن، بل امتد ليشمل مختلف المحافظات، في إطار تحقيق العدالة الرقمية وتوفير خدمات متكافئة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.