قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري

البنك الاهلى
البنك الاهلى

صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم «الألكو» بالبنك قررت إجراء تعديل جديد على أسعار العائد الخاصة بالشهادات البلاتينية ذات أجل ثلاث سنوات، والتي تصرف عائدًا شهريًا، في إطار مراجعة دورية للمنتجات الادخارية المتاحة للعملاء ومواكبة تطورات السوق المصرفية المحلية.


وأوضح الأتربي أن العائد الجديد على هذه الشهادة ارتفع ليصل إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16% سنويًا، بما يعكس زيادة قدرها 1.25 نقطة مئوية مقارنة بالسعر السابق، بما يمنح العملاء فرصة أفضل لتعظيم العائد على مدخراتهم من خلال إحدى أبرز الأوعية الادخارية التي يطرحها البنك.


وأشار إلى أن تطبيق القرار يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 22 أبريل، على أن يتاح شراء الشهادة والاستفادة من العائد الجديد عبر جميع فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة بمختلف المحافظات، إلى جانب القنوات الرقمية والخدمات الإلكترونية التابعة للبنك.

أكثر المنتجات الادخارية انتشارًا بين العملاء:

وتعد الشهادة البلاتينية من أكثر المنتجات الادخارية انتشارًا بين العملاء، نظرًا لما توفره من عائد دوري منتظم، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية من حيث قاعدة العملاء وحجم الأصول.


ويأتي هذا القرار في ظل متابعة مستمرة للتغيرات الاقتصادية وحركة أسعار الفائدة، بما يضمن تقديم حلول ادخارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق دخل شهري ثابت يساعدهم في إدارة التزاماتهم المالية المختلفة.

بنك اهلى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد جابر : توجيهات الرئيس السيسي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتعاون مع فنلندا

قانون الإجراءات الجنائية

البراءة الكاملة تفتح باب التعويض بقانون الإجراءات الجنائية.. اعرف الشروط

زراعة النواب

زراعة النواب تناقش أزمة زيادة سعر الفائدة على القروض

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد