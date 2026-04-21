تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري

صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم «الألكو» بالبنك قررت إجراء تعديل جديد على أسعار العائد الخاصة بالشهادات البلاتينية ذات أجل ثلاث سنوات، والتي تصرف عائدًا شهريًا، في إطار مراجعة دورية للمنتجات الادخارية المتاحة للعملاء ومواكبة تطورات السوق المصرفية المحلية.



وأوضح الأتربي أن العائد الجديد على هذه الشهادة ارتفع ليصل إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16% سنويًا، بما يعكس زيادة قدرها 1.25 نقطة مئوية مقارنة بالسعر السابق، بما يمنح العملاء فرصة أفضل لتعظيم العائد على مدخراتهم من خلال إحدى أبرز الأوعية الادخارية التي يطرحها البنك.

أكثر المنتجات الادخارية انتشارًا بين العملاء:

وأشار إلى أن تطبيق القرار يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 22 أبريل، على أن يتاح شراء الشهادة والاستفادة من العائد الجديد عبر جميع فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة بمختلف المحافظات، إلى جانب القنوات الرقمية والخدمات الإلكترونية التابعة للبنك.

وتعد الشهادة البلاتينية من أكثر المنتجات الادخارية انتشارًا بين العملاء، نظرًا لما توفره من عائد دوري منتظم، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية من حيث قاعدة العملاء وحجم الأصول.



ويأتي هذا القرار في ظل متابعة مستمرة للتغيرات الاقتصادية وحركة أسعار الفائدة، بما يضمن تقديم حلول ادخارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق دخل شهري ثابت يساعدهم في إدارة التزاماتهم المالية المختلفة.