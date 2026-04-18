قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026

خالد يوسف

يواصل البنك الأهلي المصري، تعزيز جاذبيته لدى المدخرين من خلال طرح شهادات دولارية بعوائد تنافسية خلال 2026، وتأتي «الشهادة الذهبية بالدولار» في مقدمة هذه الأوعية الادخارية باعتبارها من أبرز الخيارات المتاحة بالعملة الأجنبية، حيث توفر عائدًا سنويًا يصل إلى 4.90%، مع مدد ادخار متنوعة تلائم احتياجات العملاء المختلفة، كما تستهدف جذب الراغبين في الاستثمار الآمن وتحقيق عائد مستقر بالدولار في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

تفاصيل الشهادة الذهبية من البنك الأهلي

يطرح البنك الأهلي المصري «الشهادة الذهبية» بالعملات الأجنبية، سواء الدولار الأمريكي أو اليورو بمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات، مع عائد متدرج يرتفع بزيادة مدة الشهادة ما يجعلها خيارًا مناسبًا للاستثمار طويل الأجل وتحقيق دخل ثابت بالعملة الأجنبية.

عوائد الشهادات الدولارية في البنك الأهلي 2026

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة مميزة من العوائد على الشهادات الدولارية، جاءت كالتالي:

ـ  4.75% سنويًا لمدة 3 سنوات.

ـ  4.85% سنويًا لمدة 5 سنوات.

ـ  4.90% سنويًا لمدة 7 سنوات (الأعلى عائدًا).

ـ الحد الأدنى للشراء: 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

وتعكس هذه العوائد توجه البنك لتوفير أدوات ادخارية مستقرة بالدولار، خاصة مع زيادة الإقبال على التحوط بالعملة الأجنبية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

شروط استرداد الشهادة الذهبية وإمكانية الاقتراض

وضع البنك الأهلي المصري عددًا من الضوابط لشهادات الادخار الدولارية، أبرزها عدم إمكانية استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يمكن استرداد الشهادة قبل موعد الاستحقاق وفقًا للشروط المعلنة داخل الفروع.

ويتيح البنك إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة، بما يوفر سيولة مالية للعملاء دون الحاجة إلى كسرها مع استمرار الاستفادة من عائدها.

أسعار الفائدة وتأثيرها على الشهادات الدولارية

يأتي طرح هذه الشهادات بالتزامن مع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، حيث يبلغ سعر عائد الإيداع 19% والإقراض 20%، ما يؤثر على اتجاهات الادخار والاستثمار داخل القطاع المصرفي، وتُعد أسعار الفائدة أداة رئيسية للسيطرة على التضخم وهو ما يدفع البنوك لتقديم منتجات ادخارية متنوعة للحفاظ على جاذبية السوق.

شهادات البنك الأهلي بالجنيه المصري 2026

إلى جانب الشهادات الدولارية، يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار بالجنيه، من أبرزها:

- الشهادة البلاتينية بعائد شهري يصل إلى 16% لمدة 3 سنوات مع حد أدني للشراء: 1000 جنيه.

- الشهادة الخماسية بعائد شهري ثابت، يبلغ العائد نحو: 14.25% سنويًا يُصرف شهريًا.

مميزات شهادات البنك الأهلي المصري 2026

تتميز شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري بعدة مزايا، من أبرزها:

- تنوع دوريات صرف العائد (شهري - ربع سنوي)

- حد أدنى منخفض لبدء الاستثمار

- خيارات متعددة بين العائد الثابت والمتغير

- كما تتميز شهادات البنك الأهلي بملاءمتها لجميع الفئات من العملاء.

عائد يصل إلى 490 الشهادة الذهبية الدولارية البنك الأهلي 2026 البنك الأهلي المصري عوائد تنافسية الأوعية الادخارية الاستثمار الآمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

