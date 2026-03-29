بعوائد غير مسبوقة.. شهادة استثمار تقترب من 100%

خالد يوسف

ازداد البحث خلال الساعات الماضية، عن تفاصيل شهادات الادخار 2026، كأفضل طرق استثمار الأموال الآمنة، من حيث سعر الفائدة، والمقارنات بين الشهادات الأخرى، لتتصدر شهادة الادخار الرباعية 2026، مؤشرات البحث في مصر، بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي المصري، حيث تزايد اهتمام المواطنين بالشهادات كأحد أبرز الأوعية الادخارية طويلة الأجل، خاصة انها تمتد إلى أربع سنوات وتوفر عائدًا تنافسيًا يجذب شريحة واسعة من العملاء، في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.

شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

جاء الاهتمام بشهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمى، بسبب مميزاتها التي حددها البنك العربى الإفريقى الدولي.

وأتاح البنك العربى الإفريقى الدولي، العديد من أنواع الشهادات البنكية للعملاء، من بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمى، بفائدة تصل إلى 100% بنهاية المدة.

وأوضح البنك العربى الإفريقى الدولي أن فائدة الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمى تكون 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الأربع سنوات، فعند ربط العميل شهادة بمبلغ 100 ألف جنيه الفائدة تصبح 100 ألف جنيه أيضا وتصرف فى آخر الأربع سنوات، إضافة إلى 100 ألف جنيه رصيد الشهادة، ليصبح الإجمالى 200 ألف جنيه بنهاية المدة.

الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى شهادة الإدخار الرباعية، بعائد تراكمى يصل إلى 100% خلال 4 سنوات.

وبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5000 جنيه، وتبلغ نسبة الفائدة على تلك الشهادة نحو 18.92% بفائدة تراكمية تصرف فى آخر المدة تبلغ نحو 100%، كما أن البنك لا يسمح بتجديد الشهادة.


مدة شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

تصل مدة شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمى إلى نحو 4 سنوات، ولا يمكن استرجاع قيمة المبلغ الموضوع فى الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، كما أنها لا تتاح إلا للأفراد فقط.

مميزات الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي

ـ مدة الشهادة 4 سنوات.

ـ الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

ـ سعر الفائدة: 100% يصرف فى آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.

ـ تقدم للأفراد فقط.

ـ يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية.


شروط ربط الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمى

ـ لا يسمح بتجديد الشهادة.

ـ لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

أرباح شهادة الادخار 100 ألف جنيه

إذا قام العميل بشراء شهادة ادخار بقيمة 100 ألف جنيه بعائد سنوي يبلغ 27% في السنة الأولى، فإن طريقة حساب الأرباح تكون كالتالي:

- قيمة العائد السنوي = 100000 × 27%

- العائد في السنة الأولى = 27 ألف جنيه

أي أن إجمالي المبلغ بعد السنة الأولى يصبح 127 ألف جنيه (في حال صرف العائد سنويًا).

أما في حالة الشهادات ذات العائد التراكمي حتى نهاية المدة، فقد يصل إجمالي العائد بعد انتهاء الأربع سنوات إلى نحو 100 ألف جنيه أرباح، ليحصل العميل على 200 ألف جنيه عند الاستحقاق إذا استثمر 100 ألف جنيه منذ البداية.

نسبة الاسترداد المبكر

ـ السنة الأولى: 7%.

ـ السنة الثانية: 6%.

ـ السنة الثالثة: 5%.

ـ السنة الرابعة: 4%.

