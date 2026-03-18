قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد الاقبال الكبير.. تعرف على أعلى شهادات الادخار فى البنك الأهلي المصري

خالد يوسف

زادت معدلات البحث من جانب المواطنين، في الساعات الماضية، حول أعلى شهادات الادخار المتاحة في البنك الأهلي المصري، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مما أدى إلى إعادة ترتيب الأولويات لدى المدخرين الباحثين عن أفضل عائد آمن في السوق المصرفية.

سبب بحث المواطن عن شهادات ادخار البنك الأهلي

يعود الإقبال الكبير على شهادات الادخار، إلى كونها وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال، وخاصة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، كما تتيح هذه الشهادات عوائد دورية ثابتة أو متغيرة، مما يمنح العملاء مرونة في إدارة دخلهم.

وتظل شهادات البنك الأهلي المصري من الخيارات الرائدة في السوق، بفضل سمعة البنك وثقة العملاء به، إلى جانب تنوع المنتجات الادخارية المتاحة فيه.

تفاصيل أبرز شهادات الادخار في البنك الأهلي 

يستمر البنك الأهلي المصري في تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، بعوائد تنافسية تلبي مختلف احتياجات العملاء، في إطار سعي البنك لتوفير أدوات ادخارية آمنة ومستقرة، رغم التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19% و20% على الترتيب، مما أثر بشكل غير مباشر على العروض الجديدة المطروحة في السوق.

أعلى شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات

تعد الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات، هي الأعلى في فئتها، حيث تقدم عائدًا شهريًا ثابتًا يصل إلى 16%، وهي خيار مثالي للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر على مدار فترة طويلة.

كما تمتاز بسهولة الاقتناء وإمكانية صرف العائد بشكل دوري، مما يجعلها من أكثر الشهادات طلبًا بين العملاء، في ظل استقرار عائدها مقارنةً بالتغيرات الاقتصادية.

أعلى شهادات الادخار لمدة سنة

للمستثمرين في الأجل القصير، يطرح البنك الأهلي شهادة ادخار لمدة سنة بعائد ثابت يبلغ 14%، ويتم صرف العائد شهريًا، ما يتيح سيولة مستمرة للمودعين، وتُعد هذه الشهادة خيارًا مناسبًا لمن يفضلون عدم ربط أموالهم لفترات طويلة، بينما يستفيدون من عائد مضمون.

مصير شهادات 27% و23.5% وتأثيرها على أعلى الشهادات 

بدأ استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27% و23.5% في يناير الماضي، والتي كانت قد طُرحت لفترة محدودة، ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن بدائل جديدة تحقق أعلى عائد ممكن في الوقت الراهن.

ومع انتهاء صلاحية تلك الشهادات، انتقل التركيز نحو الشهادات الحالية ذات العائد الثابت أو المتغير، في سعي لتحقيق أفضل استفادة من المدخرات.

أنواع أعلى شهادات الادخار في البنك الأهلي وآلية تحديد العائد

تتنوع شهادات الادخار داخل البنك الأهلي المصري كالتالي: 

• شهادات ثابتة العائد. 

• شهادات متغيرة العائد. 

• شهادات متناقصة العائد.

ويُحدد العائد على هذه الشهادات وفقًا لقرارات البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، التي تُستخدم كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، سواء عبر رفعها أو خفضها حسب الأوضاع الاقتصادية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

