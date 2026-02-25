بعد قرار خفض الفائدة| تعرف على أفضل شهادات الادخار في البنوك.. تصل إلى 20%

شهدت البنوك المصرية تراجعًا في عوائد الشهادات الادخارية متغيرة العائد، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.

ووفق هذا القرار، أصبح عائد الإيداع لليلة واحدة 19% وسعر الإقراض 20%، ما انعكس بشكل مباشر على العوائد المقدمة للمودعين في مختلف البنوك.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز السيولة وتشجيع الاقتراض، لكن في الوقت نفسه أثر على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من عوائد الشهادات الادخارية طويلة الأجل.

شهادات بنك مصر بعد التعديلات

شهادة يوماتي

انخفض العائد على شهادة يوماتي المتغيرة من 20% إلى 19%، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وتصدر بالجنيه للأفراد الطبيعيين فقط، مما يجعلها خيارًا شائعًا للراغبين في مدخرات طويلة الأجل بعائد متغير.

شهادة ابن مصر ذات العائد الشهري المتناقص

تمنح هذه الشهادة عائدًا يصل إلى 20.5% خلال السنة الأولى، قبل أن يتراجع إلى 16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، ما يوفر للمودعين خيارًا ديناميكيًا مع تحولات العائد على مدار السنوات.

شهادة ابن مصر ذات العائد السنوي المتناقص

توفر الشهادة عوائد متدرجة تبدأ بنسبة 20.5% في السنة الأولى، وتنخفض إلى 16.25% في السنة الثانية، وصولًا إلى 13.25% في السنة الثالثة، ما يمنح المودع رؤية واضحة للعائد السنوي المتوقع.

شهادة القمة

تمنح شهادة القمة الآن عائدًا شهريًا ثابتًا بنسبة 16% بدلًا من 17% سابقًا، مع فترة إصدار مرنة تناسب المدخرين الباحثين عن استقرار العائد.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج

مدة الشهادة: 3 سنوات | طريقة العائد: شهري متدرج | نسب العائد: 21% في السنة الأولى، 15.25% في الثانية، 12% في الثالثة.

الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات | طريقة العائد: شهري ثابت | نسبة العائد: 16%.

الشهادة البلاتينية بعائد سنوي

مدة الشهادة: 3 سنوات | طريقة العائد: سنوي | نسب العائد: 22% في السنة الأولى، 17.5% في الثانية، 13% في الثالثة.

يشير هذا التراجع إلى تأثير مباشر لخفض الفائدة على مدخرات الأفراد في البنوك، مع اختلاف التأثير بين الشهادات ذات العوائد الشهرية والثابتة والمتدرجة. ومع ذلك، توفر الشهادات خيارات متنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء، من الباحثين عن عائد مرتفع في البداية إلى من يفضل استقرار العائد على المدى الطويل.

يظل التحدي أمام المستثمرين هو اختيار الشهادة الأمثل وفق أهدافهم المالية وظروفهم الاقتصادية الحالية.