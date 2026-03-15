تحقيقات وملفات

22% عائد شهري في السنة الأولى.. شهادة البنك الأهلي البلاتينية تغير قواعد الادخار

إسراء عبدالمطلب

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق شهادة الأهلي البلاتينية لمدة 3 سنوات، والتي تقدم للمودعين عائدًا شهريًا مغريًا يصل إلى 22% في السنة الأولى. وتأتي هذه الشهادة ضمن خطة البنك لتعزيز أدوات الادخار وتوفير فرص استثمارية آمنة للعملاء الراغبين في تنمية أموالهم بعائد ثابت، مع إمكانية الحصول على الدخل شهريًا، ما يتيح للمودع التحكم في سيولته المالية بشكل أفضل.

شروط ومزايا الشهادة

تتميز شهادة البنك الأهلي البلاتينية بالعديد من الشروط والمزايا التي تجعلها جذابة للادخار طويل الأجل. مدة الشهادة هي ثلاث سنوات، ويُصرف العائد بشكل شهري، مع توفير ضمان كامل لرأس المال من قبل البنك، ما يمنح العميل شعورًا بالأمان المالي. كما يتيح البنك إمكانية فتح الشهادة بمبلغ ابتدائي مناسب لجميع فئات العملاء، مع قابلية التجديد بعد انتهاء كل سنة وفقًا للشروط المعدة مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشهادة للمودعين الاستفادة من العوائد التصاعدية، حيث يمكن أن تختلف نسبة العائد بعد السنة الأولى وفقًا لسياسات البنك وأسعار السوق، ما يجعلها مناسبة لمن يسعى إلى دمج الاستثمار الآمن مع تحقيق دخل دوري.

كيفية فتح الشهادة

يمكن للعملاء التقدم للحصول على شهادة البنك الأهلي البلاتينية من خلال الفروع أو عبر المنصات الرقمية للبنك، حيث يشترط وجود حساب جاري أو توفير باسم العميل. ويتم ملء استمارة فتح الشهادة واختيار المبلغ المراد استثماره، مع تحديد رغبة العميل في صرف العائد شهريًا أو إعادة استثماره. البنك يوفر أيضًا خدمة متابعة العائد الشهري عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول، ما يسهل على العميل متابعة أرباحه دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

أهمية الشهادة للمستثمرين

تعد شهادة البنك الأهلي البلاتينية خيارًا مثاليًا للأفراد الراغبين في تنمية أموالهم بطريقة آمنة بعائد مضمون، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهد تقلبات في أسعار الفائدة والأسواق المالية. العائد الشهري الثابت يساهم في تلبية احتياجات المعيشة الشهرية أو الاستثمار الإضافي، بينما يضمن رأس المال المستثمر حماية كاملة، ما يجعلها أداة مثالية للادخار طويل الأجل.

كما أن شهرة البنك الأهلي المصري ومكانته الراسخة في السوق المالي تمنح العملاء ثقة كبيرة في استثمار أموالهم، مع دعم خدمة العملاء المتوفرة على مدار الأسبوع لأي استفسارات تتعلق بالشهادة أو تعديل شروطها.


 

