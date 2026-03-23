قبل احتماع لجنة السياسيات النقدية.. تعرف على أعلي عائد في شهادات الادخار ببنك مصر

يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال الخميس من الأسبوع المقبل على كافة المعاملات المصرفية داخل البنوك .

وينشر موقع صدي البلد سعر العائد على شهادات الادخار داخل بنك مصر أبرز البنوك الحكومية قبل قرار سعر الفائدة .

لبحث سبل التعاون محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي بنك مصر بنك مصر يوقع بروتوكولا بـ130 مليون جنيه لدعم مؤسسة مجدي يعقوب ومستشفى أهل مصر

أعلى شهادات ادخار في بنك مصر

شهادة يومياتي ذات العائد اليومي المتغير

يبلغ الاكتتاب في تلك الشهادة لمدة 3 سنوات بقيمة تبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم صرف العائد يوميًا بعائد متغير 19%.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

يتم شراء تلك الشهادة لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد ثابت يتم صرفه :

شهريا:

بعائد 20.5% في السنة الأولي و 16.25% في السنة الثانية و 12.25% في السنة الثالثة.

سنويا:

حيث يتم صرف عائد بنسبة 22% في السنة الأولي و 17.5% في السنة الثانية و 13.25% في السنة الثالثة.

شهادة القمة

يتم شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد شهري ثابت بنسبة 16% .

مزايا الشهادات

تتيح الشهادات لحاملها عدة مزايا أبرزها التأمين علي الحياة خلال فترة الشراء و الإقتراض بضماتها على أن احتساب العائد من اليوم التالي للشراء و استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الشراء.