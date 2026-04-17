محافظ البنك المركزي: ملتزمون بتبني سياسيات مرنة لسعر العملات الأجنبية

أكد حسن عبد الله،محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك ملتزم بمواصلة سياسيته المرنة في سعر الصرف الأجنبي بما يسمح للعملة بإمتصاص الصدمات الخارجية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماع محافظي محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بنظام فيديو كونفرانس.

وقال محافظ البنك المركزي المصري إن هذه الاجراءات ظهرت بوضوح في تعافي الجنيه المصري واسترداده لنحو 50% من مقدار تراجعه السابق، خلال أيام قليلة، مدفوعًا بتحسن الموارد وسيناريوهات تهدئة الأوضاع.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة أثرت على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال.

جاءت مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماع مجموعة MENAP ، حرص البنك المركزي المستمر بالتواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة.