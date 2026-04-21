الجيزة تضع خططًا عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري لبحث ومناقشة ملفات العمل وفي مقدمتها تطوير ورفع كفاءة المجازر وتعزيز الحملات البيطرية والرقابية ومتابعة جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض لحماية الثروة الحيوانية إلى جانب استعراض الوضع الحالي للمجازر على مستوى المحافظة والتي يبلغ عددها 21 مجزرًا.

وفيما يتعلق بملف الكلاب الضالة، وجه المحافظ بوضع حلول متكاملة للتعامل الإنساني والآمن مع الظاهرة من خلال التوسع في برامج التعقيم والتطعيم وإنشاء مراكز إيواء بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عرض شامل حول الحالة التشغيلية للمجازر ومدى جاهزيتها لاستقبال الماشية واستعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك مؤكدًا أن ملف المجازر يأتي على رأس أولويات المحافظة في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو البيئة.

كما أكد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال التفتيش والمرور الدوري على جميع المجازر والتأكد من توافر الأطباء البيطريين بشكل مستمر داخلها مع الالتزام الكامل بإجراءات النظافة والتعقيم والتخلص الآمن من المخلفات.