محافظ الجيزة يضبط فرز مخلفات داخل محال بشوارع المصرف وناهيا ويأمر بإخلائها وغلقها فورًا

شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، على هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والدقي بضرورة تكثيف التواجد الميداني وعدم السماح بوجود أي بؤر لتجمعات القمامة مع مضاعفة الجهود خلال الفترة الصباحية بما يحقق تحسنًا ملموسًا في الحالة العامة للنظافة بالطرق.

وجاءت تكليفات المحافظ خلال جولته المفاجئة صباح اليوم، الثلاثاء، بعدد من القطاعات بأحياء بولاق الدكرور والدقي لمتابعة حالة النظافة والإشغالات.

وشملت جولة المحافظ شوارع: السد العالي، وجاد عيد، والدكتور ميشيل باخوم، والكشافة، وأحمد زويل، والتحرير، وسليمان جوهر، وحسن والي، والمصرف، ومدخل شارع العشرين، والرشاح، وطريق ناهيا، إضافة إلى شوارع الفرن وعبد الحميد شريف وطريق زنين.

وخلال الجولة، ضبط المحافظ حالات حجز أماكن انتظار سيارات أمام العقارات بشارع النيل بالدقي وشدد على رئيس حي الدقي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وعدم تكرار تلك الظاهرة، موجها إنذارا إلى مسئولي الإشغالات في حي الدقي ونائب رئيس الحي للقطاع.

كما وجه المحافظ رئيس حي الدقي برفع الإشغالات من شوارع السد العالي وسليمان جوهر والتحرير ومنع أي تعديات من المحال أو الكافيهات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بعد رصد وجود كافيهات متعدية علي أرصفة المشاة.

في السياق ذاته، رصد المحافظ مواقع لفرز المخلفات الأولى داخل محل بشارع المصرف والثانية بطريق ناهيا، مشددًا على رئيس حي بولاق الدكرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مزاولة أي أنشطة لفرز المخلفات داخل الكتل السكنية، مع إخلاء وغلق المحل المخالف وعدم السماح له بمزاولة نشاط الفرز مجدداً.

كما رصد المحافظ خلال جولته قصورًا في مستوى النظافة بعدد من المواقع شملت أسفل محور صفط اللبن ونزلة منطقة بهجت وشارع المصرف، ومنطقة الشوربجي مع شارع العشرين، مشددًا على رئيس حي بولاق الدكرور وهيئة النظافة بسرعة تلافي الملاحظات وتحسين كفاءة النظافة.

ووجّه المحافظ إنذارًا إلى مشرفي ومسؤولي النظافة ونواب رؤساء الأحياء المعنيين بملف النظافة في بولاق الدكرور والدقي بضرورة تحسين الأداء وتكثيف التواجد الميداني، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار تلك المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة حيال المقصرين.