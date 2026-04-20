استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظة الجيزة تزيل تعديات مخزن أعلاف على الطريق بالطالبية

تحرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، حيث تتلقى الصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددًا من الشكاوى الواردة من المواطنين بعدد من القطاعات.

وعلى الفور كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ففي حي الطالبية وردت شكوى من مواطني منطقة الكونيسة بشأن قيام أحد مخازن الأعلاف بالتعدي على الجزيرة الوسطى بالطريق العام ووضع بضائعه بشكل يعوق الحركة المرورية.

وعلى الفور وجه المحافظ حي الطالبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية للتعامل مع الشكوى حيث تم رفع كافة الإشغالات الخاصة بالمخزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تلقت المحافظة شكوى من مواطني عزبة مدكور التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس بشأن وجود طفوحات للصرف الصحي.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التعامل مع الشكوى حيث تم الدفع بسيارات الشفط لرفع الطفوحات إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير لمصرف عزبة مدكور، مع التأكيد على المتابعة الدورية لمنع تكرار الشكوى.

كما تلقت المحافظة شكوى من مواطني شارع اللبيني (المنطقة الواقعة بين الهرم وفيصل) بشأن وجود بؤر لتجمع المخلفات.

وعلى الفور كلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي الهرم بسرعة رفع المخلفات حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع التراكمات وتحسين كفاءة النظافة بطول الشارع مع التأكيد على المتابعة الدورية لمنع تكرار الشكوى .