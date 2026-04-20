نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بقريتي برنشت والمتانيا بالعياط

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والنائب نادر الخبيري والنائب محمد رشاد حمزة، أعضاء مجلس النواب والنائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ ميدانيًا مشروع الصرف الصحي بقريتي برنشت والمتانيا بمركز العياط.

يأتي ذلك ضمن تنسيقات اللقاء السياسي الذي انعقد يوم السبت الماضي برئاسة المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف على نسب التنفيذ وازالة أي معوقات تواجه التنفيذ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمتابعة اليومية لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

واستمع نائب محافظ الجيزة، إلى شرحٍ من مسؤولي الشركات المنفذة للأعمال حول مراحل العمل التي تم تنفيذها داخل محطتي رفع الصرف الصحي وشبكات الانحدار والطرد مشددا بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير تمهيدا للبدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية المتانيا، خلال الفترة القادمة.

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة تضع مشروعات الصرف الصحي ومياة الشرب علي رأس أولوياتها لما تمثل من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، محمود شنب رئيس مركز ومديتة العياط، وصابر معوض

ممثل الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي واحمد فرغلي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة ومسؤولي شركة المصرية للاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.

من ناحية أخرى عقد نائب المحافظ والمشرف العام علي المنطقتين الصناعيتين عرب أبو ساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط اجتماعا مع مستثمري منطقة جرزا الصناعية بمجلس مدينة العياط لبحث المشاكل والتحديات التي يواجهها المستثمرين بالمنطقة الصناعية لوضع الحلول المناسبة لها وعمل مخطط التطوير المنطقة وترفيقها بالكامل، وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لتحقيق طفرة صناعية بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

وأكد الشهابي، خلال اللقاء مع المستثمرين أن المحافظة عقدت اجتماعات مع مسؤولي البنك الأهلي المصري لعرض امكانية منح المستثمرين قروضا ميسرة لتقنين أوضاعهم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وأنشطتهم إيمانا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة.

وحضر اللقاء النواب نادر الخبيري ومحمد رشاد حمزة أعضاء مجلس النواب ومحمد البديوي عضو مجلس الشيوخ

ومحمود فوزي رئيس جهاز الاشراف علي المناطق الصناعية بالمحافظة ومحمود شنب رئيس مركز العياط وعلي اليماني رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية جرزا.