محافظ الجيزة يبحث مع نقيب التمريض دعم كوادر المهنة وتحسين بيئة العمل

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض يرافقها عبده رفعت عبد العال وكيل النقابة العامة للتمريض ، وذلك لبحث سبل دعم الكوادر التمريضية والارتقاء بمنظومة العمل داخل القطاع الصحي بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه أطقم التمريض إلى جانب مناقشة آليات تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الكوادر التمريضية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

كما شدد المحافظ ، على استمرار التنسيق مع النقابة العامة للتمريض لتفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني بما يسهم في تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وفقًا لأحدث المعايير.

من جانبها، أعربت الدكتورة كوثر محمود عن تقديرها لجهود محافظة الجيزة ، في دعم القطاع الصحي ، مؤكدة حرص النقابة على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة والعمل على تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم للكوادر التمريضية بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة التمريض ودعم الكوادر البشرية .