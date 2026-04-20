نظافة الجيزة ترفع 2250 طن مخلفات من المنشية وحرم الدائري بالمنيب

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، بتنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بعدد من القطاعات بنطاق أحياء الهرم وجنوب الجيزة في إطار خطة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، أن الحملات أسفرت عن رفع نحو ٢٢٥٠ طنًا من المخلفات من عدد من المناطق، شملت منطقة المنشية بنطاق حي الهرم، وحرم الطريق الدائري بمنطقة المنيب بنطاق حي جنوب الجيزة ، وذلك من خلال الدفع بعدد من معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل، بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بتلك القطاعات.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف الأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات لرفع كفاءة النظافة .

من جانبه، أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أن الهيئة دفعت بعدد من المعدات وسيارات النقل لرفع التراكمات من مناطق حي الهرم وحي جنوب الجيزة، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي تنفيذ لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين حالة.