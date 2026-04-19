استجابة لشكاوى المواطنين.. الجيزة: غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بشارع خاتم المرسلين| صور

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي من المقاهي والكافيهات على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تهاون.

و شنّت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات وإعادة الانضباط بشارع خاتم المرسلين في استجابة فورية لشكاوى المواطنين الواردة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ورفع محتويات عدد (5) مقاهي وكافيهات لمخالفتها ضوابط التشغيل وتعديها على حرم الطريق العام.



وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات المكثفة بمختلف الأحياء والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد من المواطنين بما يسهم في تحقيق الانضباط العام والحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية.

تابع الأعمال اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية وممثلي شرطة المرافق والإدارات المعنية.