محافظ الجيزة يتابع تطوير مستشفى أطفيح المركزي ومستوي الخدمات للمواطنين| صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقّد مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدَّمة للمواطنين بمستشفى أطفيح المركزي ومتابعة سير أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدَّمة.

وخلال الجولة وجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل والالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع تمهيدًا لتجهيزه بأحدث المعدات الطبية نظرًا لما يمثّله المستشفى من أهمية كبرى في خدمة قطاع عريض من المواطنين.



وحرص المحافظ على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة، والباطنة، والنساء والتوليد، ورعاية الأطفال، حيث اطمأن على انتظام العمل وتوافر الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة، إلى جانب متابعة جداول الحضور والانصراف، وحالة الأجهزة والمعدات الطبية، وموقف توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية.



وشملت الجولة أيضًا التحاور مع المرضى والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة والاطمئنان على مدى رضاهم.



وعلى هامش الجولة شدد محافظ الجيزة على رئيس مركز ومدينة أطفيح بضرورة المتابعة الدورية وتكثيف المرور الميداني بطريق 21 للحفاظ على مستوى النظافة ومنع أي تعديات أو إشغالات للباعة الجائلين.

كما شملت الجولة متابعة أعمال رصف طريق 21 بطول 30 كم والذي جارٍ العمل بالمرحلة الأخيرة منه بطول 3 كم بنطاق قرية الكداية .



وشدد المحافظ على مسؤولي الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء دون تأخير مع وضع برامج للصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة الطريق وجودة الحركة المرورية عليه.