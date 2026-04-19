"الأنصاري" يتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي لمدينة الجيزة ويوجه بسرعة الإنجاز

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بالمدخل الجنوبي لمدينة الجيزة بمنطقة المنيب بنطاق حي جنوب.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مخطط الأعمال مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف القضاء على مشكلات الازدحام والتعديات التي عانت منها المنطقة لسنوات طويلة مشددًا على مسؤولي الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والانتهاء من الأعمال دون تأخير.



وأوضح المحافظ أن الأعمال تشمل إعادة تخطيط المنطقة مروريًا واستحداث عدد من محاور الحركة لربطها بالمحاور المرورية والطرق خارج المدينة بما يتيح مسارات مباشرة للمركبات العابرة بمنطقة المنيب ويسهم في تحقيق السيولة المرورية وتفادي الازدحام.



وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء عدد من ساحات الانتظار إلى جانب إقامة موقف حضاري يضم خطوط الأقاليم والخطوط الداخلية بما يسهم في تنظيم حركة النقل الجماعي.



وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر استغلال كافة المساحات المتاحة لإقامة متنزهات عامة تضم ممشى سياحيًا على ضفاف نهر النيل إلى جانب مناطق استثمارية تشمل منشآت إدارية وتجارية وسياحية بما يدعم تنوع الأنشطة ويوفر آلاف فرص العمل لشباب ومواطني المحافظة فضلًا عن القضاء على الأسواق العشوائية.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.