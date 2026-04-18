محافظات

مناقشة تطبيق منظومة جديدة للسرفيس في الجيزة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر جنوب المحافظة، والتي تضم مناطق (العياط، البدرشين، أبو النمرس، الصف، أطفيح، الحوامدية).

واستهدف اللقاء تعزيز آليات التنسيق المشترك، ومناقشة الخطط التنموية المستقبلية، والعمل على إيجاد حلول واقعية وفورية للطلبات المقدمة من المواطنين.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ عدم وصول مستوى النظافة إلى الحالة المرجوة بمراكز وأحياء المحافظة، كاشفًا عن عقد لقاء قريب مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لبحث عدد من الحلول الجذرية لمشكلة النظافة، ودعم هذا الملف الحيوي لتحقيق طفرة نوعية به.
ووجّه المحافظ بعقد لقاء موسع يضم الجهاز التنفيذي للصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي للمحافظة، إلى جانب نواب مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة، وإيجاد حلول شاملة لها، خاصة مع دخول فصل الصيف.
كما وجّه المحافظ جهاز السرفيس بإجراء حصر يراعي الضوابط والمعايير اللازمة عند طرح عدد من سيارات الأجرة بمراكز وقرى جنوب المحافظة، وفقًا لاحتياجات كل مركز، وبما يتناسب مع الكثافات السكانية.
وكشف المحافظ عن العمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق منظومة جديدة للسرفيس، تهدف إلى المتابعة الدقيقة وتتبع سيارات الأجرة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمراكز والأحياء، ومدى توافقها مع الكثافات السكانية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشكلة الكثافات داخل الفصول الدراسية بمدارس المراكز والمدن، حيث وجّه المحافظ بعقد لقاء يضم السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ، ومديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لبحث ودراسة الطلبات المقدمة لتوسعة وتطوير عدد من المدارس، والبت فيها.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على الرعاية الكاملة التي يحظى بها قطاع الصحة بالمحافظة، من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الصحة لسد الاحتياجات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني والجهاز التنفيذي لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة ببعض المستشفيات.
كما وجّه المحافظ بمراجعة شبكة التكييف المركزي ووحدات الرعاية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي.
ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة العياط بإعادة الانضباط بالسوق الحضاري، وعدم السماح للباعة بالافتراش خارج السوق، منعًا لحدوث تكدسات مرورية.
وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أنه جارٍ دراسة إصدار اشتراطات بنائية بشكل مؤقت بالقرى التي تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لها، لحين الانتهاء الرسمي والإعلان عن المخططات التفصيلية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما وجّه المحافظ بمراجعة موقف تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية بالعياط، للمساهمة في توصيل المرافق، ودعم فرص العمل لأبناء المركز.
ووجّه المحافظ مديرية الطرق بالمحافظة بمراجعة أعمال الرصف بطريق المنيب–العياط، إلى جانب مراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار أثناء رصف طريق جسر المنوات، مع مراعاة المعايير الفنية اللازمة في تنفيذ المطبات.
 

