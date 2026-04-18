وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير نادي الصيد بأكتوبر | صور

تفقد جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ، وبحضور الدكتور احمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال التطوير للمنشآت الرياضية بنادي الصيد، وكان في استقبال الوزير والمحافظ ، مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب.

وشهدت الزيارة التي اشتملت علي تفقد ميدان الرصاص للرماية والذي تم انشائه مؤخراً ، كما تفقد الوزير والمحافظ وغراب المبني الاجتماعي الجديد واختتموا الزيارة بتفقد الملاعب بعد تجديدها والصالة المغطاة .

واثني جوهر نبيل ، علي ما شاهده من أعمال التطوير بنادي الصيد بأكتوبر وعلي الجهود الواضحة لأعضاء مجلس ادارة النادي في تجميل وتطوير المنشآت بالنادي ، وعلي تقديمه للعديد من الخدمات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لأعضائه ، وهو ما يخدم الرياضة المصرية نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بالإضافة الي تقديم العديد من الأبطال الأولمبيين للمنتخبات المصرية وعلي رأسهم سيف عيسي وهادية ملاك .

وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمستوى المتميز للمنشآت الرياضية داخل نادي الصيد وما شهدته من أعمال تطوير ورفع كفاءة وفق أحدث المعايير مؤكدًا أن ذلك يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالبنية التحتية الرياضية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء ودعم الأنشطة المختلفة داخل النادي.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير المنشآت الرياضية بمختلف أنحاء الجيزة في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاع الرياضة يمثل أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة.