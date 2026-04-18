محافظ الجيزة يستقبل وزير الشباب في بداية جولتهما علي المنشآت الرياضية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بمقر ديوان عام المحافظة في إطار برنامج زيارة يتضمن عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية، لمتابعة سير العمل بها، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب من مختلف الفئات العمرية.

وتشمل الزيارة تفقد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، يعقبه تفقد نادي 6 أكتوبر لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة ونادي الصيد للاطلاع على المنشآت التي تم تطويرها مؤخرًا.



وأعرب محافظ الجيزة عن ترحيبه بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، وبشكل خاص داخل محافظة الجيزة.



كما أشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية داخل نطاق المحافظة، بما يخدم مختلف الفئات العمرية ويعزز الأنشطة الرياضية والاجتماعية.