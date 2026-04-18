وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد | صور

قام وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل ، وبحضور الدكتور احمد الأنصاري ، محافظ الجيزة بزيارة مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد في جولتهم الأولي التي انطلقت صباح اليوم بمحافظة الجيزة وكان باستقبالهم أعضاء مجلس الأمناء برئاسة بلال نظير .

وافتتحا وزير الرياضة ومحافظ الجيزة مركز التنمية الشبابية بعد الانتهاء من أعمال تطويره والتي اشتملت علي المبني الاجتماعي وملعب خماسي وملعبين اكليريك متعددي الاستخدام والكروس فيت .

وبدأ الوزير والمحافظ جولتهم بافتتاح المبني الاجتماعي وافتتاح عدد "٢" ملعب إكليريك متعدد الأغراض ، كما افتتحا سويا الملعب الخماسي .

ثم توجها جوهر والأنصاري خلال جولتهم داخل مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بافتتاح نشاط الكروس فيت وهو من الأنشطة الجديدة بالمركز التي ستجد رواج كبير بين الأعضاء , خاصة وأنها تعد من الرياضات الحديثة التي تعمل علي زيادة القوة البدنية والحركة والنشاط للجسم .

واختتم جوهر والأنصاري جولتهم بحمام السباحة للتأكد من تطبيق كافة عوامل ومعايير الامن والسلامة ونظافة المياه بحمام السباحة ونظافة وحدات تغيير الملابس ، والذي يرتاده الكثير من أعضاء المركز .

وأوضح وزير الرياضة ان مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد اصبح يقدم خدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية للأسر المصرية ، كما يخدم أهالي المنطقة من خلال الأكاديميات والتي تتواجد داخل المركز في العديد من الألعاب الجماعية والفردية .

مؤكدا " جوهر " علي ان هذه الافتتاحات تمثل إضافة نوعية وحقيقية للخدمات المقدمة، وتعكس مدى الاهتمام بتنوع وتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية المقدمة للشباب المصري وأسرهم داخل محافظة الجيزة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن افتتاح مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بعد تطويره يمثل إضافة مهمة لمنظومة المنشآت الرياضية والخدمية بالمحافظة ويسهم في توفير متنفس حضاري وآمن للشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على دعم وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بما يواكب خطط الدولة في الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية قدراتهم مؤكدًا استمرار تقديم أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المراكز والأندية لخدمة أبناء الجيزة.